Билан рассказал о том, когда последний раз бывал в метро

Как сообщает издание «Утро.ру» , звездам нелегко приходится, когда дело касается прогулок в общественных местах. Все дело в просьбах сфотографироваться и дать автограф. Однако многие знаменитости приспособились и нашли свои пути, когда хотят скрыться от толпы. Например, тот же Дима Билан.

Исполнитель поделился, что он иногда посещал рестораны быстрого питания, до недавнего времени. А так, в большинстве своем, с народом Билан бывает редко. По его словам, очень сложно известному человеку просто затеряться в толпе.

Впрочем, это не помешало недавно побывать певцу в питерском метро. Как выяснилось, оно официально уже было закрыто, но для съемок «большой истории, которая выйдет уже осенью», им все же удалось побывать на станциях пересадок и покататься в кабине машиниста.