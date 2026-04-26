«Билеты за 5,6 тысячи и „ловушка“ за 84 тысячи»: пассажирам раскрыли схему супердешевых перелетов во Вьетнам

У пассажиров, желающих отправиться во Вьетнам, появилась возможность приобрести авиабилеты по экстремально низкой цене. Билеты на прямой рейс из Иркутска в Нячанг с вылетом уже 27 апреля были замечены на сайте туроператора «Библио-Глобус» и в ряде агентских сервисов всего за 5,6 тысячи рублей с багажом.

Как пояснили эксперты, такая дешевизна связана с распродажей остатков в забронированной квоте туроператора накануне самого вылета. Примечательно, что на официальном сайте самого «Аэрофлота» стоимость перевозки одного пассажира без багажа в том же направлении начинается от 25,9 тысячи рублей, а за провоз чемодана придется доплатить еще 7,5 тысячи.

Тем, кого привлекают такие цены, стоит помнить об обратной стороне медали: на возвращение домой специальные тарифы пока не анонсированы. Так, минимальная стоимость перелета из Вьетнама в Иркутск прямым рейсом 15 мая обойдется в 49,2 тысячи рублей плюс 9,5 тысячи за багаж, а в более ранние даты цена достигает 64–84 тысяч только с ручной кладью.