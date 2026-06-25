«Било под пятки»: посол РФ рассказал об эвакуации из посольства в Венесуэле во время землетрясения магнитудой

Разрушительное землетрясение магнитудой до 7,5, обрушившееся на Венесуэлу 24 июня 2026 года, стало самым мощным в стране за последние 126 лет. Катаклизм унес жизни как минимум 32 человек, еще около 700 пострадали, однако российское дипломатическое представительство в Каракасе избежало жертв и серьезных разрушений, передает « Абзац ».

Как сообщили в пресс-службе консульства РФ в Венесуэле, пострадавших среди сотрудников дипмиссии и членов их семей нет. Здания и инфраструктура на территории российской миссии не пострадали.

Эвакуация и работа посольства

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что сотрудники посольства эвакуировались из здания, ощутив очень сильные подземные толчки. По его словам, сначала возникло ощущение, будто к платформе подходит поезд метро, а затем «как будто било под пятки». После эвакуации будет проведена оценка состояния здания, но уже сейчас известно, что видимых разрушений нет.

Мониторинг ситуации с соотечественниками

В настоящий момент российские дипломаты продолжают мониторинг ситуации и выясняют, не пострадали ли в результате стихии туристы или постоянно проживающие в Венесуэле соотечественники. Посольство поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории страны, чтобы оперативно реагировать на любые поступающие запросы.

Масштаб катастрофы

По данным Геологической службы США, землетрясение стало самым разрушительным в латиноамериканской стране с 1900 года. Наиболее пострадавшим от удара стихии стал штат Ла-Гуайра, где разрушены десятки зданий. В Каракасе обрушилось жилое здание в районе Сан-Бернардино, из-под завалов которого уже извлекли несколько погибших. В Венесуэле введен режим чрезвычайного положения, в регионе объявлен красный уровень тревоги.