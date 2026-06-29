В Балашихе спасают чихуахуа, которую хозяйка бросила умирать после избиения на глазах прохожих

На Спасском бульваре в микрорайоне Саввино Балашихи местная жительница на глазах у очевидцев до полусмерти избила свою чихуахуа за попытку отбежать во время прогулки, сообщает REGIONS . Когда собака упала в конвульсиях, владельцы просто ушли, бросив ее умирать. Спасли животное случайные прохожие — сейчас Чуча находится под наблюдением врачей и волонтеров, а ее бывшим хозяевам грозит до трех лет лишения свободы.

Жители Балашихи потрясены жестокостью, развернувшейся на Спасском бульваре. Поводом для агрессии стало обычное непослушание — чихуахуа попыталась отбежать от хозяйки. Женщина сорвалась и нанесла собаке удар предметом, похожим на поводок, после чего вместе с мужчиной устроила за питомцем погоню. Животное бежало до тех пор, пока не рухнуло в судорогах. Увидев это, пара развернулась и ушла, оставив собаку умирать.

Расправу засвидетельствовала молодая пара, которая без раздумий подхватила едва живую Чучу и доставила в ветклинику. Состояние было критическим — врачам пришлось ввести собаку в искусственную кому, чтобы купировать судороги. После стабилизации ее выписали и передали волонтерам приюта «Домик мелкашей» в Кучино.

Теперь Чуче предстоит долгая реабилитация, включая наблюдение неврологов и обязательную стерилизацию. О поиске новых хозяев речи пока не идет — минимум две недели собака будет под строгим медицинским контролем.

Юристы напоминают: за подобные действия предусмотрена статья 245 УК РФ. С учетом тяжести последствий и того, что преступление совершено группой лиц, бывшим владельцам грозит штраф до 80 тысяч рублей или реальный срок до трех лет лишения свободы. Заявление в полицию пока не подано — волонтеры сосредоточены на спасении жизни Чучи. Однако наличие видеозаписи и широкий общественный резонанс могут стать поводом для проверки со стороны правоохранительных органов уже без заявления пострадавшей стороны.