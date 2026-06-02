Биолог Глазков рассказал москвичам, куда уехать от аллергии на березу

Биолог Глазков посоветовал уезжать от пыльцы в Калмыкию, на Кубань и в Хибины
Кандидат биологических наук Павел Глазков в беседе с агентством «Москва» дал москвичам рекомендации, как пережить сезон цветения березы. Одним из самых действенных способов он назвал временный отъезд в регионы, где этих деревьев практически нет.
По словам специалиста, жителям центральной полосы, особенно если аллергией страдают дети, стоит на две-три недели уехать туда, где берез минимум или они отсутствуют вовсе. Среди таких направлений биолог перечислил Волгоградскую и Астраханскую области, Краснодарский край, Калмыкию, а также северные территории — Хибины или Мурманск.
Тем, кто остается, Глазков посоветовал минимизировать контакты с пыльцой: не посещать березовые леса, стирать одежду после улицы и пользоваться защитной маской. Он также предупредил, что без компенсации заболевание способно усугубляться с каждым новым сезоном.