Биолог Глазков рассказал москвичам, куда уехать от аллергии на березу

Кандидат биологических наук Павел Глазков в беседе с агентством « Москва » дал москвичам рекомендации, как пережить сезон цветения березы. Одним из самых действенных способов он назвал временный отъезд в регионы, где этих деревьев практически нет.

По словам специалиста, жителям центральной полосы, особенно если аллергией страдают дети, стоит на две-три недели уехать туда, где берез минимум или они отсутствуют вовсе. Среди таких направлений биолог перечислил Волгоградскую и Астраханскую области, Краснодарский край, Калмыкию, а также северные территории — Хибины или Мурманск.

Тем, кто остается, Глазков посоветовал минимизировать контакты с пыльцой: не посещать березовые леса, стирать одежду после улицы и пользоваться защитной маской. Он также предупредил, что без компенсации заболевание способно усугубляться с каждым новым сезоном.