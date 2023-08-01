Биолог Поляков назвал способы распознавания ядовитого картофеля по цвету и запаху

По словам профессора-биолога Алексея Полякова, для выбора правильного картофеля при покупке следует обращать внимание на его запах и внешний вид. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что запах должен быть типичным, клубным.

По мнению специалиста, не стоит покупать картофель, если он имеет опасный зеленый цвет, поскольку содержащийся в нем соланин имеет токсическую природу для человека.

Он добавил, что полезными являются картофельные клубни желтого цвета.