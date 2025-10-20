Биржевая цена бензина АИ-92 продолжает меняться

Биржевая цена бензина марки АИ-92 20 октября выросла на 0,08% и четвертый день подряд обновляет исторический максимум, достигнув ₽74,336 тыс. за тонну. Стоимость бензина АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась на 0,51% и составила ₽79,622 тыс. за тонну. Об этом сообщает ТАСС .

Летнее дизельное топливо подешевело на 6,76% и стоит ₽64,939 тыс. за тонну, межсезонное дизельное топливо снизилось на 5,04% до ₽63,69 тыс. за тонну, зимнее дизельное топливо подорожало на 0,2% до ₽77,709 тыс. за тонну.

Топочный мазут подорожал на 0,61%, достигнув ₽22,267 тыс. за тонну. Авиакеросин подорожал на 2,92% до ₽80,203 тыс. за тонну, а сжиженные углеводородные газы выросли в цене на 3,97%, составив ₽21,108 тыс. за тонну.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому с 1 октября по 1 мая не будет учитываться порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу. Введение моратория позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на топливо для производителей и будет способствовать стабилизации цен на внутреннем рынке.

Ранее Кемеровская область столкнулась с подорожанием и дефицитом бензина на АЗС.