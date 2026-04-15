VPN под ножом. Операторы и банки сдают пользователей

Российские телеком-операторы приступили к информированию абонентов о потенциальных неполадках при использовании VPN-сервисов и иных способов обхода блокировок, обратило внимание агентство РИА Новости .

К примеру, в мобильном приложении МТС при входе появляется уведомление: «Включен VPN. Данные могут не отображаться». А «Мегафон» предупреждает: «Отключите VPN, чтобы в приложении все работало хорошо». Оператор «Билайн» также советует отключить VPN — «без него приложение работает лучше».

Платформы Ozon и «Яндекс Пэй» ограничивают доступ при попытке зайти в приложения с активным VPN-соединением.

«Похоже, вы используете VPN. С ним зайти не получится. Это требование регулятора», — сообщает платежный сервис «Яндекса».

Ранее сообщалось о том, что российский онлайн-рынок теряет покупателей с VPN.