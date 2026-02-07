«Бизнес на смерти». В Петербурге арестован посредник в торговле телами умерших

В Санкт-Петербурге арестован сотрудник коммерческой фирмы Станислав Маслов. Его обвиняют в организации схемы по незаконному получению тел умерших из городской больницы за взятки. Информация об аресте опубликована 6 февраля Объединенной пресс-службой судов.

Октябрьский районный суд избрал в отношении Маслова меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 апреля 2026 года. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая подстрекательство к соучастию, превышение должностных полномочий и дачу взятки в особо крупном размере.

Следствие установило, что Маслов, представлявший ООО ≪Анабиоз≪, через подкуп склонил к преступной деятельности заведующего патологоанатомическим отделением Александровской больницы Андрея Кавецкого. Целью была продажа частей тел умерших.

«Кавецкий на ежемесячной основе получал от Маслова и иных лиц денежное вознаграждение в качестве взятки, каждая из которых была не менее 500 тыс. рублей», — сообщается в телеграм-канале судебной системы.

Ходатайство следователя об аресте Маслов оспаривал, однако суд его удовлетворил. Позже был арестован и главный предполагаемый соучастник — Андрей Кавецкий. Ему вменяют превышение полномочий и получение взятки в особо крупном размере.

Ранее сообщалось о том, что СК показал кадры с изъятием частей тел в морге Петербурга по делу об их торговле.