Бизнес-тренер Паратнова рассказала о способах управления временем в семье

Многодетная мама, Ольга Паратнова, является востребованным бизнес-тренером. Это значит, что ей приходится много работать и, одновременно с этим, помнить про занятия своих детей. Но есть ли способ немного облегчить себе задачу?

Как пишет портал «Дни.ру», ссылаясь на слова эксперта по разработке тренинговых программ, между управлением компанией и воспитанием детей есть много общего. Например, как сотрудникам, так и детям необходима правильная постановка задач для достижения целей.

И для этого Ольга Паратнова советует вести ежедневное планирование с детским расписанием. Но если этого мало, то можно воспользоваться лайфхаком с «ромашкой-напоминашкой». В ней на разных лепестках с днями недели развешаны стикеры со всеми занятиями детей. Они самостоятельно обращаются к цветку и знают, когда и что запланировано. Этот способ делегирует часть обязанностей и воспитает в наследниках ответственность.

Также важно готовиться ко всему заранее и оставлять время на себя. Быть эффективной мамой – не значит всегда оставаться продуктивной. Такой подход лишь приведет к выгоранию и усугубит ситуацию.