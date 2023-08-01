Бизнесмен Клименко отметил в видеоиграх российскую национальную идентичность

По данным одного известного американского СМИ, Россия стала активно распространять собственное видение мира и пропагандировать свои ценности через видеоигры. В качестве примера приводятся игры Minecraft битву за Соледар и World of Tanks с реконструкцией Парада Победы 1945 года. Глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко пояснил, действительно ли это так. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, игры, созданные на основе реальных событий, - естественная вещь.

Эксперт отметил, что во многих странах пытаются масштабировать свои проекты на зарубежную аудиторию посредством их адаптации под местную культуру.

По мнению Клименко, суть игры можно видеть как «пропаганду» и как естественный процесс, который вызван потребностью человека реконструировать важные события реальной истории.