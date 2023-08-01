Бизнесмен Клименко отметил в видеоиграх российскую национальную идентичность
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По данным одного известного американского СМИ, Россия стала активно распространять собственное видение мира и пропагандировать свои ценности через видеоигры. В качестве примера приводятся игры Minecraft битву за Соледар и World of Tanks с реконструкцией Парада Победы 1945 года. Глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко пояснил, действительно ли это так. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, игры, созданные на основе реальных событий, - естественная вещь.
Эксперт отметил, что во многих странах пытаются масштабировать свои проекты на зарубежную аудиторию посредством их адаптации под местную культуру.
По мнению Клименко, суть игры можно видеть как «пропаганду» и как естественный процесс, который вызван потребностью человека реконструировать важные события реальной истории.