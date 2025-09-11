Бизнесмен Стерлигов раскритиковал ученых с помощью раскрашенной карандашами таблицы
Российский бизнесмен Герман Стерлигов, известный своими провокационными заявлениями, представил раскрашенную карандашами таблицу, охватывающую всю историю человечества. Соответствующее фото он выложил в своем телеграм-канале.
Он заявил, что ученые не смогли создать столь всестороннего пособия по истории, и назвал свою работу «новостью для всех думающих людей».
Таблица, нарисованная Стерлиговым, разделена на две части. Первая — посвящена ветхозаветным патриархам и событиям до рождения Иисуса Христа, вторая — включает новозаветную историю, индустриализацию мира и Второе пришествие.
Бизнесмен разработал собственную теорию, согласно которой все существующие ответвления христианства «впали в ересь», а единственными истинно православными христианами являются лишь он сам и его сторонники.
Это не первый скандал, связанный со Стерлиговым. Ранее он приглашал россиян на открытие «невольничьего рынка», но позже объяснил, что имел в виду биржу труда для наемных рабочих.