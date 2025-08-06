Герман Стерлигов анонсировал открытие невольничьего рынка в России

Предприниматель Герман Стерлигов, известный своими обращениями к российским властям с просьбами о финансовой поддержке для оплаты труда прислуги, заявил о намерении организовать невольничий рынок. Соответствующее сообщение он разместил в своем телеграм-канале.

Согласно опубликованной информации, торговля рабами и рабынями запланирована на 29 и 30 августа. Стерлигов выразил уверенность, что подобная инициатива способна кардинально разрешить вопрос нехватки рабочих кадров.

В завершение своего поста бизнесмен использовал лозунг: «Русские невольники и русские невольницы для русских землевладельцев!».

Ранее миллиардер Стерлигов посоветовал россиянам купить гробы для будущего.