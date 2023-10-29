Бизнесмены из подмосковной Электростали организовали творческие мастер-классы для детей

Предпринимательская площадка «Развитие. Творчество. Бизнес» работает в подмосковной Электростали уже третий год. Она дает возможность не только перенять деловой опыт коллег по бизнесу, но и познакомить с новыми возможностями интеллектуального и творческого развития юных электростальцев.

Отмечается, что тема «Развитие. Творчество. Бизнес» получила отражение на станциях мастер-классов, которые были организованы в виде квеста. На входе в зал каждый ребенок получал карту, которую требовалось заполнить оценками-наклейками. По мере выполнения заданий увеличивался шанс стать победителем. Для этого надо было опустить талон в барабан, чтобы участвовать в лотерее.

Игры и задания проходили под музыкальное сопровождение и выступление детских коллективов.