Бизнесмены из подмосковной Электростали организовали творческие мастер-классы для детей
Фото: [Нина Басистая]
Предпринимательская площадка «Развитие. Творчество. Бизнес» работает в подмосковной Электростали уже третий год. Она дает возможность не только перенять деловой опыт коллег по бизнесу, но и познакомить с новыми возможностями интеллектуального и творческого развития юных электростальцев.
Отмечается, что тема «Развитие. Творчество. Бизнес» получила отражение на станциях мастер-классов, которые были организованы в виде квеста. На входе в зал каждый ребенок получал карту, которую требовалось заполнить оценками-наклейками. По мере выполнения заданий увеличивался шанс стать победителем. Для этого надо было опустить талон в барабан, чтобы участвовать в лотерее.
Игры и задания проходили под музыкальное сопровождение и выступление детских коллективов.
«Предпринимательская площадка — это праздник для детей и взрослых. Уже третий раз он объединяет жителей и бизнес нашего округа. Мы открыты для интересных новых идей. Спасибо всем, кто принимает участие в наших проектах!» — заявила Ирина Епифанова, директор департамента.