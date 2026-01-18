Росреестр в 2025 году готовит поправки в законодательство о садоводстве, направленные на изменение правил формирования территорий СНТ и упрощение оформления общего имущества. Проект планируется внести в правительство в марте, а в ноябре представить на рассмотрение Госдумы, пишет РИА Новости.

Основное изменение касается включения земельных участков в границы уже существующей территории садоводства. В текущей редакции закона в границы запрещено включать участки, принадлежащие лицам, не являющимся учредителями товарищества, за исключением государственных или муниципальных земель. Новая норма позволит включать такие частные участки в границы созданной территории СНТ, но только при наличии согласия их владельцев.

Вторая часть поправок затрагивает процедуру регистрации права общей долевой собственности на имущество общего пользования — дороги, проезды, инженерные сети, места для сбора отходов. Сейчас для этого требуется решение общего собрания, расчет долей и отдельная процедура регистрации в Росреестре. Законопроект предполагает, что право собственности у членов СНТ будет возникать автоматически с момента постановки такого общего имущества на кадастровый учет.

Как отмечают в ведомстве, изменения также создадут правовые основания для передачи инфраструктуры СНТ (например, газораспределительных сетей) ресурсоснабжающим организациям, что упростит процессы, связанные с социальной газификацией.

