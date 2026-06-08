Мышиный яд убьет вашу кошку: ветврач Фроленко назвала безопасные способы избавиться от грызунов на даче

Дачники, спасая урожай от полчищ мышей, часто покупают ядовитые приманки, даже не подозревая, что убивают собственных питомцев. Ветврач Елена Фроленко предупредила: родентициды, антикоагулянты и фосфиды вызывают у кошек и собак внутренние кровотечения, отказывают печень и нервы. Опасен даже съеденный отравленный грызун. Безопасные альтернативы — механические ловушки и ультразвук. Об этом сообщает Lenta.ru.

Ветеринарный врач Елена Фроленко объяснила, почему традиционные методы борьбы с мышами на даче смертельно опасны для домашних любимцев. Главные враги — родентициды, антикоагулянтные яды, препараты с брометалином и фосфиды, а также зерновые приманки с ароматизаторами.

Даже малая доза способна вызвать тяжелое внутреннее кровотечение, поражение печени и нервной системы. Фроленко подчеркнула: опасность возникает не только при прямом контакте питомца с ядом. Если кошка или собака съедят уже отравленного грызуна, они получат смертельную дозу токсина.

Собаки часто принимают отравленные приманки за лакомство и съедают их прямо на участке. Кошки рискуют, охотясь на ослабевших мышей. Чтобы защитить питомцев, Фроленко советует полностью отказаться от открытых ядов. Безопасные альтернативы — механические (живоловки) и электронные ловушки, а также ультразвуковые отпугиватели. Они не наносят вреда животным и эффективно избавляют от грызунов.

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