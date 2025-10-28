Благодаря региональной поддержке предприниматель из Шатуры обновил оборудование и расширяет производство мебели
Фото: [Администрация м.о. Шатура]
Предприниматель из Шатуры Иван Волков расширяет производство мебели с поддержкой регионального правительства. Компания работает на рынке более 15 лет и ежемесячно выпускает 5–7 тыс. изделий из российского сырья. Сейчас в производстве трудятся около 30 сотрудников, все — жители района.
«Примерно года три я работаю в этой компании. Позвал меня сюда друг. Мне здесь очень понравилось. И я не собираюсь никуда уходить», — поделился сотрудник компании Олег Грачев.
Ассортимент включает корпусные и интерьерные кровати, шкафы и мебельные аксессуары. В планах — выпуск мягких каркасов кроватей и дальнейшее производство мягкой мебели.
«Посмотрим, как у нас это будет получаться. Наше, наверное, основное конкурентное преимущество — это все-таки цена. Потому что мы изначально, когда запланировали переход к новому ассортименту, нацеливались на то, чтобы дать на рынок оптимальную цену для клиента. При этом мы старались не уронить качество. И это нам удалось», — отметил Иван.
В 2022 году компания получила субсидию на модернизацию производства от Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и планирует вновь воспользоваться региональной поддержкой для развития бизнеса.