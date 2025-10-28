Благодаря региональной поддержке предприниматель из Шатуры обновил оборудование и расширяет производство мебели

«Посмотрим, как у нас это будет получаться. Наше, наверное, основное конкурентное преимущество — это все-таки цена. Потому что мы изначально, когда запланировали переход к новому ассортименту, нацеливались на то, чтобы дать на рынок оптимальную цену для клиента. При этом мы старались не уронить качество. И это нам удалось», — отметил Иван.