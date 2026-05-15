Благодарность, поддержка и единство: благотворительный концерт для ветеранов СВО прошел в Павловском Посаде

В подмосковном Павловском Посаде в четверг, 14 мая, состоялось значимое культурное событие, объединившее разные поколения. Концертная программа под названием «Крылья тыла» развернулась на сцене местного Дома культуры «Октябрь».

Организаторами выступили сразу две структуры: Ассоциация ветеранов СВО Московской области и региональное Министерство территориальной политики. Само мероприятие было включено в цикл патриотических акций, главная задача которых — оказание всесторонней поддержки участникам специальной военной операции, членам их семей, действующим воинским частям и, конечно, жителям самого округа.

Зрительный зал ДК «Октябрь» в этот вечер был полон. Для собравшихся гостей выступила Татьяна Сидорова — певица, чей талант отмечен наградами всероссийских и международных конкурсов. В ее исполнении прозвучали искренние, проникновенные народные песни. Организаторы и очевидцы отмечают: «Крылья тыла» не оставили равнодушным ни одного человека в зале.

Как подчеркивают устроители концерта, главная цель запущенного проекта гораздо глубже простого творческого вечера. Это возможность сказать «спасибо» тем, кто сегодня защищает страну, поддержать боевой дух ветеранов СВО и, что не менее важно, объединить самых разных людей вокруг общей миссии — помощи и фронту, и оставшимся в тылу.