«Благородное хобби и путь к техническим профессиям»: химчанка заняла первое место в конкурсе стендового моделирования

Юные жители Химок заняли призовые места на XVII Международной выставке-конкурсе стендовых моделей и миниатюры «День Победы», на котором выступили участники как из России, так и из Белоруссии, Казахстана и Китая.

Среди детей в номинации «Модели из дерева. Флот» золотую медаль получила Оксана Корнеева. В той же категории бронзовые награды получили Роман Корнеев и Дмитрий Пронин. Дети учились моделированию в химкинской школе «Интеграл» и на соревнованиях представили макеты плавучих сооружений. В группе юниоров второе место занял Иван Нагайцев, представлявший химкинский клуб стендового моделирования имени Олега Кравченко, с миниатюрным образцом танка «Titan-4».

По словам руководителя «Лиги стендового моделирования» Оксаны Вишневской, в соревновании поучаствовали более 150 конкурсантов: допускались как совсем юные ребята, так и взрослые. Жюри оценило более 440 миниатюр. Были представлены модели военной техники не только времен СССР, но и те, что участвуют в СВО. Соревнование прошло в выставочном зале Московского культурного центра имени И. М. Астахова.