Благотворительная акция «Хочу помочь» прошла в четырех воскресенских храмах

Мероприятие уже стало традиционным для жителей и гостей Воскресенска. В нынешнем году акция прошла на территории храмов, расположенных в селах Ашитково, Конобеево, Барановском и поселке Виноградово.

Директор муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр» Ольга Якимова рассказала, как взрослые и дети объединяют усилия, чтобы сделать доброе дело. Каждый год количество участников акции стремительно растет.

«С каждым годом все больше участников нашей ярмарки. Поделки своими руками делают и дети, и взрослые. Ребята вместе с нами стоят на ярмарке, им приятно, когда люди подходят и приобретают их творения. Все средства мы передадим нуждающимся», — рассказала директор муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр» Ольга Якимова.

В акции принимают участие воспитанники детских садов и школьники, преподаватели творческих коллективов. Они своими руками делают уникальные поделки, посвященные символике Великой Пасхи. Вырученные средства от продаж направят на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, а также семьям, которые нуждаются в поддержке.