Благотворительная программа ВТБ «Мир без слез» помогает детям с онкологическими заболеваниями

Банк передал медицинскому учреждению современное оборудование для многодневной химиотерапии, что значительно облегчит процесс лечения маленьких пациентов.

Кроме того, в рамках благотворительной инициативы банк организовал праздничное мероприятие с участием актеров, амбассадора ВТБ Айтиши и героев популярной передачи «Спокойной ночи, малыши!». На празднике показали спектакль, направленный на обучение детей основам финансовой грамотности.

Фото: [ пресс-служба ВТБ ]

Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ, отметила, что в условиях длительного лечения важно поддерживать позитивный настрой у детей и их родителей. По ее словам, современное оборудование и поддержка врачей — лишь одна сторона заботы. Другой стороной являются детские спектакли с героями и увлекательными историями о финансах, которые помогают детям открывать для себя новые знания, мечтать и концентрироваться на выздоровлении и будущих возможностях.

Заместитель главного врача Московского областного онкологического диспансера Николай Уразовский заявил, что участие в программе способствует улучшению лечебных процессов и эмоционального состояния пациентов. Он подчеркнул, что полученное оборудование упрощает прохождение процедур для детей и позволяет им выходить из палаты на прогулки. По его словам, такие праздники помогают отвлечь детей от непростого лечения, создают яркие воспоминания и способствуют выздоровлению.

Фото: [ пресс-служба ВТБ ]

Мероприятие в Балашихе стало частью благотворительной программы «Мир без слез», которая включает закупку необходимого медицинского оборудования для детских больниц и проведение образовательных спектаклей по финансовой грамотности с подарками для детей.

Проект «Мир без слез» отмечает 22-летие. За это время программа предоставила помощь 218 больницам в 80 регионах России. В 2025 году медицинское оборудование получат 16 учреждений по всей стране, включая города Ачинск, Благовещенск, Владивосток, Горно-Алтайск, Елец, Казань, Киров, Москву, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Северодвинск, Ставрополь и Уфу. Впервые участие в программе принимает Республика Алтай.



Токен креатива (erid)

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