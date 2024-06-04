Благотворительный детективный спектакль представили юным жителям в г.о. Серпухов

Благотворительная театральная постановка в городском округе Серпухов была приурочена ко Дню защиты детей. Юные актеры из местной студии показали зрителям иронический лесной детектив «Кто украл трамвай?», который поднял настроение взрослым и детям.

Необычная детективная история развернулась на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра. Юные актеры студии «ЧересЧУР» показали сказку для детей участников СВО и их близких.

Сюжет рассказывает про жизнь лесных зверей, которые не могли найти компромисс в вопросе о строительстве рельсов для трамвая. Пока животные пытались решить разногласия, кто-то украл транспорт. История объединила в себе легкий юмор, ярких персонажей и даже затронула важные в наше время темы. Например, сохранение леса, помощь природе и важность дружбы.

Гости благотворительного мероприятия получили массу положительных эмоций от просмотра истории. Всем пришедшим раздали мороженое, поздравив с Днем защиты детей.

Отметим, что мероприятие прошло по инициативе профсоюза работников госучреждений и партии «Единая Россия», а также Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей.