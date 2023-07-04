Благоустройство лесопарка в городском округе Химки вышло на новый виток

На днях рабочие приступили к следующему блоку задача. Как рассказали в администрации городского округа Химки, сегодня они осуществляют отсыпку дорожек гранитным отсевом и расчистку валежника.

На сегодняшний день демонтировано и вывезено уже 70% бетонных плит и незаконных построек. Более чем наполовину разработаны траншеи под прокладку освещения. Напомним, все работы по благоустройству проходят в два этапа в рамках инициированной губернатором программы «Парки в лесу».

«Концепцию благоустройства мы разработали вместе с нашими химчанами. Главная просьба – провести работы бережно, сохранив экосистему лесопарка. Для этого мы используем только экологичные материалы – брус из хвойных пород деревьев. Дополнительно высадим на территории ели, сосны, дубы и березы», – рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Глава муниципалитета также отметил, что весь сухостой и валежник будет превращен в щепу, после чего его оставят в лесопарке как удобрение для почвы

До конца этого года в парке оборудуют все пешеходные дорожки. На всех тропинках будет проведено освещение. В общей сложности будет установлено 253 светоточек. Кроме того, для жителей и гостей округа откроют комфортные велодорожки и лыжероллерную трассу. Кроме того, в течение лета на территории зеленой зоны установят лавочки, навесы, урны, подключат освещение и видеонаблюдение по программе «Безопасный регион».

Второй этап программы благоустройства начнется в 2024 году. В Химкинском лесопарке преобразится входная группа, административное здание. Будут благоустроены амфитеатр и парковки.