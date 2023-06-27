Благоустройство набережной реки Ока в Кашире завершили наполовину

Благоустройство набережной реки Ока продолжается в подмосковной Кашире, работы завершили уже более чем наполовину, сообщили в областном Минблаго. Их выполняют по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Благоустройство набережной — логическое продолжение начатых изменений в историческом центре Каширы. Проект нацелен на восстановление единства городской ткани и формирование сети пешеходных маршрутов по городу. <…> Гулять и наслаждаться прекрасными видами на реку и город жители смогут уже к сентябрю», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Вскоре здесь появятся смотровые площадки, терраса с маяком, городские качели, зоны отдыха «Природная терраса» и «Водопад», места для детских игр и занятий спортом и многое другое. Сейчас на объекте устанавливают опоры освещения и светильники, продолжают возводить павильон кафе с прокатом и выполняют другие работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства детской больницы в Красногорске.