Благоустройство набережной в городском округе Кашира вышло на финишную прямую

Строительство набережной реки Оки в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подходит к концу в Кашире. Ход и качество работ на объекте тщательно контролирует администрация городского округа Кашира.

На строительстве объекта побывал глава городского округа Кашира, Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Николай Ханин. Также, сроки и качество работ проверили председатель окружного Совета депутатов, руководителем фракции «Единая Россия» Сергей Буров.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Кашира ]

Преображение территории у воды вышло на финишную прямую. В настоящее время на набережной уже установлены металлические лестницы, уложены плитка и бордюрный камень. Теперь рабочие обустраивают аккуратные, нарядные газоны. Кроме того, специалисты продолжают строить автодорогу и налаживать освещение. Совсем скоро на набережной появятся малые архитектурные формы. Их установка запланирована на тематических и обзорных площадках.

Глава городского округа Кашира Николай Ханин отметил, что набережная – один из самых масштабных объектов, которые реализуются в муниципалитете, и он близится к завершению.

«Учитывая инфраструктурную наполняемость набережной, очень важно, что малые архитектурные формы уже готовы к установке. Они будут смонтированы на последнем этапе строительно-монтажных работ с тем, чтобы благоустроенная территория обрела завершенный вид», – сказал глава округа.

Мастер участка МБУ «Благоустройство» Эльмира Анохина отметила, что каширяне ждут завершения работ с нетерпением. Совсем скоро, в округе появится еще одна прекрасная точка притяжения для людей всех возрастов.