Благоустройство «народных троп» продолжается в Городском округе Пушкинский

В подмосковном Пушкино завершили благоустройство «народных троп» по четырем городским адресам. Об этом сообщили в социальных сетях администрации подмосковного Городского округа Пушкинский.

Так, пешеходные тропинки привели в порядок и заасфальтировали на участках в микрорайоне Дзержинец у детского сада и в районе нескольких домов. Помимо этого сделаны тропинки на улицах Маяковского и Льва Толстого, а также в районе Ярославского шоссе у восьмого дома. Все работы по благоустройству протоптанных пешеходных маршрутов провели по государственной программе «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, что «народные тропы» - это те дорожки, которые сформировались вне архитектурного плана территории. Их горожане и жители других поселений муниципалитетов протоптали сами. Эти дорожки выявляются и благоустраиваются, чтобы сделать пешеходные маршруты более удобными и безопасными.