Благоустройство сквера ведется в микрорайоне Красная поляна подмосковной Лобни

«В Лобне в этом году обустраиваем сразу два сквера: в микрорайоне Красная поляна и сквер Ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. На относительно небольшой территории мы хотим создать озелененные пространства для отдыха в шаговой доступности. Удобно, когда рядом с домом есть сквер, где можно погулять с детьми или заняться спортом, например, в будний день после работы», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.