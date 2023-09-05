Благоустройство сквера ведется в микрорайоне Красная поляна подмосковной Лобни
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
В микрорайоне Красная поляна подмосковной Лобни продолжается благоустройство сквера, расположенного на улице Текстильная, сообщили в областном Минблаго.
«В Лобне в этом году обустраиваем сразу два сквера: в микрорайоне Красная поляна и сквер Ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. На относительно небольшой территории мы хотим создать озелененные пространства для отдыха в шаговой доступности. Удобно, когда рядом с домом есть сквер, где можно погулять с детьми или заняться спортом, например, в будний день после работы», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.
В министерстве уточнили, что в сквере на улице Текстильная оборудуют событийную площадку со сценой, установят качели, проведут освещение. Для детей здесь появится отдельная площадка. Рабочие сейчас устанавливают системы наружного освещения, выполняют монтаж сцены и малых архитектурных форм и не только. Завершение работ запланировано на вторую половину сентября.
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