Благоустройство зон отдыха продолжается в Клину

В городском округе Клин благоустраивают зону отдыха на улице Евдокимова. Сейчас на территории уже появился ряд объектов инфраструктуры.

Рабочие установили трибуны футбольного поля, очистили набережную местного пруда и смонтировали закладные опоры под освещение. На данный момент идет укладка брусчатки.

Как отметила глава городского округа Клин Алена Сокольская, благоустройство этой зоны отдыха важно для 10-го поселка. Все нюансы обустройства этой территории согласовывались с жителями, а сейчас их информируют о ведении работ.

Напомним, что в прошлом году на той же улице Евдокимова построили игровой комплекс для самых маленьких горожан. Сейчас также идут работы по обустройству спортивной площадки для подростков и зоны отдыха у водоема.

По словам главы Клина, реализовать проект удалось благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Средства на то, чтобы привести в порядок новую зону отдыха, были выделены из губернаторской премии «Прорыв года».