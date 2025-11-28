Врач раскрыла секретный 48-часовой план, который остановит простуду еще на старте

При появлении первых признаков простуды — легкой слабости, першения в горле, заложенности носа или незначительного повышения температуры — необходимо сразу перейти на щадящий режим, предоставив организму ресурсы для восстановления. Как пояснила изданию RuNews24.ru врач Екатерина Дмитренко, ключевое значение имеют первые 48 часов развития заболевания.

По словам эксперта, при заболевании важно уменьшить физическую и умственную нагрузку, отменить интенсивные тренировки и постараться ложиться спать раньше обычного. Также обильное теплое питье в виде травяных чаев, компотов и легких бульонов помогает разжижать слизь и компенсировать потери жидкости. Для местного ухода эффективны полоскания горла солевым раствором и промывание носа изотоническими составами без использования агрессивных методов.

Особое внимание врач советует уделить питанию и микроклимату. Легкие супы, рыба, овощи и кисломолочные продукты обеспечивают организм необходимыми элементами без излишней нагрузки на пищеварение. В помещении важно поддерживать температуру 19-22°C и влажность 40-60% с регулярным проветриванием, поскольку сухой воздух усиливает раздражение слизистых оболочек.

Медикаментозную поддержку следует применять взвешенно: сосудосуживающие капли — не дольше 3-5 дней, жаропонижающие — только при температуре выше 38,5°C или значительном дискомфорте. Дмитренко предупреждает об опасности самостоятельного назначения антибиотиков, учитывая вирусную природу большинства простудных заболеваний. Под запретом также оказываются алкоголь, курение и «шоковые» дозы витаминов, способные ухудшить состояние.

Для защиты окружающих рекомендуется тщательная гигиена рук, использование одноразовых салфеток и масок при близком контакте. Обращение к врачу становится необходимым при температуре выше 38,5°C, сохраняющейся более трех суток, появлении одышки, боли в груди или гнойных выделений. Особого внимания требуют беременные, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями — для этих категорий самолечение может быть особенно рискованным.

