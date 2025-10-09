Блэкаут наступил в Новой Москве: жители остались без света и воды

Вечером в четверг, 9 октября, жители ЖК «Новые Ватутинки», расположенного в Новой Москве, столкнулись с внезапным отключением электроэнергии. По информации от местных жителей, электроснабжение отсутствует уже более полутора часов. В ряде квартир, помимо света, пропала и подача воды.

Жительница дома рассказала, что во время перебоев в электросети оказалась заблокирована в лифте вместе со своим шестилетним ребенком. На помощь были вызваны сотрудники МЧС.

«Соседи! Мы застряли в лифте! 6-я, дом 3, корпус 2», — в отчаянии просила о помощи женщина, оказавшаяся в ловушке.

Как заявили в единой диспетчерской службе, причиной отключения стал скачок напряжения. В настоящее время коммунальные службы занимаются устранением последствий аварии на электросетях.

В управляющей компании уточнили, что всстановление электроснабжения ожидается в ближайшее время.

