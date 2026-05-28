QR‑код вместо букета: Ирина Безрукова поддержала необычный эксперимент театра в Москве

По информации издания, в московском «Театре на Покровке» запустили новую систему поощрения артистов. Теперь зрители, которым особенно понравилась игра того или иного актера во время спектакля, могут перевести ему деньги по QR-коду.

В беседе с изданием «Абзац» инициативу поддержала актриса Ирина Безрукова. Она отметила, что ей интересно понаблюдать за тем, как будет работать на практике такая система. По ее мнению, это удобный способ выражения благодарности.

Актриса считает, что такая инициатива будет удобна для зрителей, которые, например, не успели приобрести букет по дороге с работы. В этом случае они могут просто перевести артистам денежные средства на цветы. Безрукова назвала эту идею очень милой и заслуживающей внимания.

«Надеюсь, никто не будет зрителя принуждать оставлять чаевые. Если это добровольно, легально и законно, то я за», — заявила Безрукова.

Ранее сообщалось, что актриса Светлана Немоляева выступила против «чаевых» для артистов.