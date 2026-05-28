Мигающие фары и безумные дворники: за что водители ругают популярный Changan CS95

Несмотря на статус флагманского кроссовера и высокий спрос, Changan CS95 столкнулся с жесткой критикой владельцев. Автомобилисты жалуются на слабую антикоррозийную стойкость, быстрый износ тормозов и шокирующие ценники на запчасти, пишет Лента.ру.

Валкие повороты и зимние капризы электроники

Полноразмерный кроссовер Changan CS95 привлекает покупателей внушительными габаритами, однако именно они стали причиной специфического поведения машины на дороге. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на отзывы реальных автовладельцев, тяжелый кроссовер грешит заметными кренами в поворотах.

Зимой водители сталкиваются со склонностью к заносу задней оси. И хотя штатная система стабилизации оперативно исправляет траекторию, уверенности на обледенелой трассе это не добавляет. Ситуацию усугубляет излишне легкий руль на низких скоростях, из-за которого машину приходится постоянно «ловить» и подруливать.

Эксплуатационные «минусы», отмеченные в отзывах:

Слабая динамика: Тяжелый кузов разгоняется плавно и неспешно, а при резком торможении машина ощутимо «кивает» носом.

Эргономические просчеты: В огромном салоне катастрофически не хватает мелких ниш, карманов и сеточек для вещей.

Холодный салон: Зимой штатные системы обогрева стекол и сидений работают слишком медленно.

Хрупкие кресла: Водители ростом выше 185 см жалуются на короткую подушку сиденья. Более того, зафиксированы случаи, когда внутри спинки лопались металлические крепления, и пружины прорывали обивку кресла.

«Не для Москвы»: реагенты против китайского металла

Одним из самых неприятных открытий для владельцев флагмана стала уязвимость кузова к российским зимним условиям. После двух сезонов эксплуатации в крупных городах на металле проступают первые признаки ржавчины. Автомобилисты обнаруживают локальные очаги коррозии на лонжеронах, кромках водительской двери и крышке багажника, из-за чего в профильных сообществах модель уже успели окрестить машиной «не для Москвы».

Параллельно мороз бьет по электронике: в сильные холода начинают искажать картинку или вовсе отключаться камеры кругового обзора, а при сильном разряде аккумулятора электроника сходит с ума — автомобиль может самопроизвольно активировать стеклоочистители и хаотично моргать светодиодной оптикой.

Проблема с тормозами и золотые запчасти

Наибольшее финансовое раздражение у владельцев Changan CS95 вызывает тормозная система. Массивный кроссовер буквально «пожирает» расходники: неприятный металлический скрежет появляется задолго до окончания официального ресурса колодок.

Обычная замена колодок помогает редко — владельцам приходится массово протачивать или менять тормозные диски на совсем детских пробегах. При этом официальные дилеры называют одновременную замену дисков и колодок «нормальной практикой» для тяжелой машины, отказывая в гарантийном ремонте, так как гарантия на элементы тормозной системы ограничена символическим пробегом.

Расходы на содержание оригинальных узлов

Цены на обслуживание и восстановление Changan CS95 после мелких ДТП или сколов заставляют владельцев всерьез задуматься о целесообразности владения китайским флагманом.

Статья расходов / Запчасть Реальная стоимость на рынке (рубли) Оригинальное лобовое стекло (с датчиком дождя) > 100 000 Регулярное плановое ТО у официального дилера несколько десятков тысяч Комплект оригинальных тормозных дисков Высокая (точная стоимость зависит от региона)

В итоге автомобилисты сходятся во мнении: Changan CS95 — это комфортный, просторный семейный лайнер для дальних поездок, но он требует исключительно спокойного стиля вождения, обязательной дополнительной антикоррозийной обработки сразу после покупки и готовности к внушительным сопутствующим расходам.