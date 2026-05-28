Подмосковье запустит международные бизнес-туры в рамках промтуризма

Подмосковье готовится к запуску международных бизнес‐туров в рамках программы промышленного туризма. Как сообщили в пресс‐службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, проект был успешно представлен и защищен на российско‐китайском форуме промышленного туризма «Открытая промышленность» в Благовещенске.

Участие команды Подмосковья на форуме оказалось результативным: регион удостоился награды Агентства стратегических инициатив в номинации «За повышение инвестиционной привлекательности региона». Отдельные достижения продемонстрировали и предприятия области.

Так, объединение «Гжель» получило диплом за продвижение бренда и качества продукции. Кондитерская фабрика «Победа» отмечена за создание центров компетенций и программ бизнес‐обмена. Особая экономическая зона «Дубна» награждена за демонстрацию инвестиционной привлекательности.

Цель нового проекта промтуризма — усилить позиции подмосковных предприятий на международной арене, наладить деловые контакты между российскими и зарубежными компаниями, а также стимулировать рост ключевых показателей в приоритетных отраслях промышленности.

Практика международных визитов уже имеет первые успехи: ОЭЗ «Дубна» приняла делегацию из Ташкентской области, АО «Метровагонмаш» организовало визит для представителей Индии, индустриальный парк «Есипово» посетили бизнесмены из Казахстана.

В ходе этих мероприятий гости познакомились с производственными мощностями, технологиями и ассортиментом продукции. Состоялись B2B‐встречи и тематические семинары, где обсуждались перспективы совместных проектов. В ближайшие годы регион намерен расширять список предприятий, вовлеченных в программу.

