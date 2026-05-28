Подмосковная спортсменка Андреева вышла в третий круг чемпионата Франции по теннису

Представительница Подмосковья, восьмая ракетка мира Мирра Андреева (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки)преодолела второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос» — 2026. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Ей удалось обыграть испанку Марину Бассольс-Риберу (175-й номер рейтинга WTA). В третьем круге ей будет противостоять чешская теннисистка Мари Боузкова.

До этого подмосковная спортсменка вместе с Дианой Шнайдер завоевала золотую медаль парного турнира категории WTA 1000 в Риме. Лучшим результатом Андреевой на «Ролан Гаррос» является полуфинал 2024 года.

