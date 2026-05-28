Казбеги, вино и новые правила: к чему нужно готовиться российским туристам в Грузии

Доцент Финансового университета Ирина Карапетова подтвердила сохранение безвиза для российских туристов в 2026 году. Эксперты напоминают о жестких штрафах за просрочку пребывания и важном документе, ставшем обязательным в этом сезоне. Об этом пишет Царьград .

Главное: виза не нужна, но есть критическое уточнение

В 2026 году Грузия полностью сохраняет статус одного из самых открытых и доступных туристических направлений на Кавказе. По заявлению доцента Финансового университета Ирины Карапетовой, для граждан России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана и Турции продолжает действовать режим долгосрочного безвиза.

Россияне могут непрерывно находиться на территории Грузии до 365 дней (1 год) подряд. После этого необходимо либо оформить вид на жительство, либо совершить так называемый «визаран» — выехать за пределы страны и вернуться обратно, чтобы запустить отсчет нового годового срока.

Новые правила 2026 года: страховка и штрафы

Хотя виза путешественникам не требуется, миграционное законодательство Грузии за последнее время стало строже, о чем необходимо помнить при планировании поездки.

Обязательное медицинское страхование: с 1 января 2026 года наличие действующего страхового полиса (с минимальным покрытием от 30 000 долларов или эквивалента в лари) стало строгим обязательным условием для въезда всех иностранных туристов. За его отсутствие могут отказать в посадке на авиарейс или развернуть на границе.

Санкции за просрочку года: власти серьезно ужесточили контроль за теми, кто задерживается в стране дольше 12 месяцев без выезда или ВНЖ. Теперь за нарушение сроков пребывания грозят крупные штрафы (от 1000 до 3000 лари) и запрет на повторный въезд в Грузию на срок до 3 лет.

Бюджет отдыха и ключевые маршруты в 2026 году

Стоимость поездки в Грузию по-прежнему остается гибкой и напрямую зависит от сезона, региона и личных запросов туриста. По оценкам экспертов, базовые расходы выглядят вполне доступно:

Проживание: ночевка в уютных региональных гостевых домах обойдется от $10–15 за сутки.

Питание: средний чек в местных кафе и колоритных хинкальных составит около $10–20 на человека в день.

Среди обязательных к посещению локаций Ирина Карапетова выделила три визитные карточки страны: Тбилиси (с древней крепостью Нарикала и знаменитыми серными банями), высокогорный Казбеги с открыточным храмом Гергети на фоне гор, а также Кахетию — главный винодельческий регион Грузии. Для любителей глубокой истории и архитектуры главным магнитом остается пещерный монастырский комплекс Вардзия XII–XIII веков, расположенный в Джавахетии.

Для решения любых экстренных юридических вопросов граждане РФ могут официально обращаться в Секцию интересов Грузии, которая работает при посольстве Швейцарии в Москве (Малый Ржевский переулок, д. 6).