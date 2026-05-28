Что можно сеять на рассаду и сажать 29 мая 2026 года по лунному календарю

29 мая 2026 года — пятница, которая продолжает череду «золотых дней» для дачников. Луна находится в фазе активного роста (вторая четверть), ее освещенность достигает впечатляющих 96%. Но главное достояние этого дня — ночное светило по-прежнему пребывает в одном из самых плодородных водных знаков — Скорпионе.

Скорпион по праву считается вторым по плодородию знаком после Рака. В сочетании с растущей Луной, направляющей все соки растений вверх, к стеблям и плодам, это дает поистине магический эффект. 29 мая — один из лучших дней не только мая, но и всего летнего сезона для массовых посадок. Растения, посеянные сегодня, порадуют дружными всходами, мощным ростом и отменным урожаем.

Важно помнить: уже 31 мая наступит полнолуние — время, когда любые активные манипуляции с растениями крайне нежелательны. Поэтому 29 мая — ваш последний шанс ударно потрудиться на участке до наступления вынужденной паузы.

Работы в огороде

29 мая — настоящий праздник для огородника. Энергия плодородного Скорпиона в сочетании с растущей Луной творит чудеса. В этот день можно и нужно сажать и сеять практически все, что дает урожай над землей.

В первую очередь стоит посвятить день следующим культурам:

Пасленовые: томаты, перцы, баклажаны. Высаживайте рассаду в открытый грунт или теплицу — она быстро приживется и тронется в рост.

Тыквенные: огурцы, кабачки, тыква, патиссоны. Эти культуры особенно хорошо откликаются на посадку в Скорпионе. Семена взойдут быстро, а плети будут мощными.

Бобовые: горох, фасоль, бобы, чечевица. Время для их посадки сейчас самое подходящее.

Капуста всех видов: белокочанная, цветная, брокколи, кольраби. Смело высаживайте рассаду на постоянное место.

Зелень и пряные травы: укроп, петрушка (на зелень), базилик, кинза, шпинат, салат. Вырастет особенно сочной и ароматной.

Кукуруза и подсолнечник — эти высокорослые культуры тоже будут чувствовать себя отлично.

Также 29 мая — удачный день для посадки картофеля, лука на репку и чеснока, особенно если вы хотите получить хороший урожай для летнего употребления.

Что касается ухода, растущая Луна в Скорпионе благоприятствует:

Поливу — влага сейчас усваивается корнями максимально эффективно, что особенно важно в период активного роста.

Корневым и внекорневым подкормкам — удобрения пойдут прямо в рост растений.

Рыхлению почвы — улучшит доступ кислорода к корням.

Борьбе с вредителями — в Скорпионе вредители отступают быстрее обычного.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Для сада 29 мая — чрезвычайно продуктивный день. Энергия Скорпиона дарит растениям силу и выносливость.

Благоприятные работы в саду:

Посадка косточковых пород деревьев: вишни, сливы, абрикоса, алычи, черешни — они приживутся особенно хорошо.

Посадка ягодных кустарников: смородины, крыжовника, малины, жимолости, винограда.

Посадка земляники и клубники — сейчас можно размножать их усами, молодые розетки приживутся легко.

Обрезка и прививка — в эти дни плодовые деревья нормально переносят эти процедуры, раны затягиваются быстро.

Работы с цветами

Скорпион — знак, связанный с глубокими жизненными силами, поэтому для декоративного сада 29 мая — тоже замечательный день.

Особенно благоприятно:

Посадка роз, лилий, гладиолусов и других цветочных культур — они будут радовать пышным и долгим цветением.

Посев однолетних цветов: астр, бархатцев, цинний, петуний, настурции.

Посадка и пересадка многолетников — флоксов, лилейников, дельфиниумов. Растения быстро адаптируются.

Подкормка цветов — даст заметный эффект, бутоны станут крупнее, а цветение — продолжительнее.

Срезка цветов — букеты, собранные сегодня, будут долго стоять в вазе, сохраняя свежесть.

Что лучше отложить

Санитарную обрезку сухих веток — хотя обрезка в целом допустима, сухие ветки лучше не трогать, отложите эту работу на другое время.

Рубку деревьев для строительства или дров — на растущей Луне древесина наполнена соками, в таких бревнах легко заводится жук-короед.

Краткий итог по видам работ

Благоприятно:

Посев и посадка томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков, тыквы

Посев бобовых, капусты, кукурузы, зелени, пряных трав

Посадка картофеля, лука, чеснока

Посадка косточковых деревьев (вишня, слива, абрикос)

Посадка ягодных кустарников и земляники

Посадка роз, лилий, гладиолусов, однолетников

Полив, корневые и внекорневые подкормки

Рыхление почвы

Обрезка и прививка плодовых деревьев

Срезка цветов

Нежелательно:

Санитарная обрезка сухих веток

Рубка деревьев на дрова

Важное предупреждение: 29 мая — предпоследний благоприятный день перед полнолунием. Успейте сделать все самое важное сегодня! Следующие несколько дней (30 мая — переходный, 31 мая — полнолуние) будут не лучшим временем для активных работ с растениями.