Что можно сеять на рассаду и сажать 29 мая 2026 года по лунному календарю
29 мая 2026 года — пятница, которая продолжает череду «золотых дней» для дачников. Луна находится в фазе активного роста (вторая четверть), ее освещенность достигает впечатляющих 96%. Но главное достояние этого дня — ночное светило по-прежнему пребывает в одном из самых плодородных водных знаков — Скорпионе.
Скорпион по праву считается вторым по плодородию знаком после Рака. В сочетании с растущей Луной, направляющей все соки растений вверх, к стеблям и плодам, это дает поистине магический эффект. 29 мая — один из лучших дней не только мая, но и всего летнего сезона для массовых посадок. Растения, посеянные сегодня, порадуют дружными всходами, мощным ростом и отменным урожаем.
Важно помнить: уже 31 мая наступит полнолуние — время, когда любые активные манипуляции с растениями крайне нежелательны. Поэтому 29 мая — ваш последний шанс ударно потрудиться на участке до наступления вынужденной паузы.
Работы в огороде
29 мая — настоящий праздник для огородника. Энергия плодородного Скорпиона в сочетании с растущей Луной творит чудеса. В этот день можно и нужно сажать и сеять практически все, что дает урожай над землей.
В первую очередь стоит посвятить день следующим культурам:
- Пасленовые: томаты, перцы, баклажаны. Высаживайте рассаду в открытый грунт или теплицу — она быстро приживется и тронется в рост.
- Тыквенные: огурцы, кабачки, тыква, патиссоны. Эти культуры особенно хорошо откликаются на посадку в Скорпионе. Семена взойдут быстро, а плети будут мощными.
- Бобовые: горох, фасоль, бобы, чечевица. Время для их посадки сейчас самое подходящее.
- Капуста всех видов: белокочанная, цветная, брокколи, кольраби. Смело высаживайте рассаду на постоянное место.
- Зелень и пряные травы: укроп, петрушка (на зелень), базилик, кинза, шпинат, салат. Вырастет особенно сочной и ароматной.
- Кукуруза и подсолнечник — эти высокорослые культуры тоже будут чувствовать себя отлично.
Также 29 мая — удачный день для посадки картофеля, лука на репку и чеснока, особенно если вы хотите получить хороший урожай для летнего употребления.
Что касается ухода, растущая Луна в Скорпионе благоприятствует:
- Поливу — влага сейчас усваивается корнями максимально эффективно, что особенно важно в период активного роста.
- Корневым и внекорневым подкормкам — удобрения пойдут прямо в рост растений.
- Рыхлению почвы — улучшит доступ кислорода к корням.
- Борьбе с вредителями — в Скорпионе вредители отступают быстрее обычного.
Уход за плодовыми и ягодными деревьями
Для сада 29 мая — чрезвычайно продуктивный день. Энергия Скорпиона дарит растениям силу и выносливость.
Благоприятные работы в саду:
- Посадка косточковых пород деревьев: вишни, сливы, абрикоса, алычи, черешни — они приживутся особенно хорошо.
- Посадка ягодных кустарников: смородины, крыжовника, малины, жимолости, винограда.
- Посадка земляники и клубники — сейчас можно размножать их усами, молодые розетки приживутся легко.
- Обрезка и прививка — в эти дни плодовые деревья нормально переносят эти процедуры, раны затягиваются быстро.
Работы с цветами
Скорпион — знак, связанный с глубокими жизненными силами, поэтому для декоративного сада 29 мая — тоже замечательный день.
Особенно благоприятно:
- Посадка роз, лилий, гладиолусов и других цветочных культур — они будут радовать пышным и долгим цветением.
- Посев однолетних цветов: астр, бархатцев, цинний, петуний, настурции.
- Посадка и пересадка многолетников — флоксов, лилейников, дельфиниумов. Растения быстро адаптируются.
- Подкормка цветов — даст заметный эффект, бутоны станут крупнее, а цветение — продолжительнее.
- Срезка цветов — букеты, собранные сегодня, будут долго стоять в вазе, сохраняя свежесть.
Что лучше отложить
- Санитарную обрезку сухих веток — хотя обрезка в целом допустима, сухие ветки лучше не трогать, отложите эту работу на другое время.
- Рубку деревьев для строительства или дров — на растущей Луне древесина наполнена соками, в таких бревнах легко заводится жук-короед.
Краткий итог по видам работ
Благоприятно:
- Посев и посадка томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков, тыквы
- Посев бобовых, капусты, кукурузы, зелени, пряных трав
- Посадка картофеля, лука, чеснока
- Посадка косточковых деревьев (вишня, слива, абрикос)
- Посадка ягодных кустарников и земляники
- Посадка роз, лилий, гладиолусов, однолетников
- Полив, корневые и внекорневые подкормки
- Рыхление почвы
- Обрезка и прививка плодовых деревьев
- Срезка цветов
Нежелательно:
- Санитарная обрезка сухих веток
- Рубка деревьев на дрова
Важное предупреждение: 29 мая — предпоследний благоприятный день перед полнолунием. Успейте сделать все самое важное сегодня! Следующие несколько дней (30 мая — переходный, 31 мая — полнолуние) будут не лучшим временем для активных работ с растениями.