Блеск золота и Rolls-Royce: автоблогер Байсер показал свадьбу, которая затмила Лондон

Популярный автомобильный блогер Людвиг Байсер удивил подписчиков репортажем с громкого свадебного торжества в Чечне. На празднике в Грозном он появился в ослепительном золотом костюме, а главным украшением вечера стал многомиллионный кортеж, выстроившийся в честь молодоженов. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как вереница элитных авто заполняет улицы города.

Оказалось, что для создания свадебной процессии организаторы задействовали 24 автомобиля Rolls-Royce (позже флот пополнился еще несколькими машинами), а также культовые внедорожники Mercedes-Benz Gelandewagen. Некоторые из них были с особыми номерными знаками, указывающими на принадлежность к руководству республики.

«Ахмат — сила! Это настоящая сила», — восклицает блогер в одном из моментов видео.

Масштаб действа настолько поразил Байсера, что он не удержался от сравнения атмосферы в Грозном с Лондоном. Своими впечатлениями он поделился тут же, поздравив пару и резюмировав, что свадьба выдалась «очень крутой».

