Блинкен: США хотят мирно сосуществовать с Китаем

Отношения между Китаем и Америкой остаются напряженными, исправить это не смог даже визит Блинкена 18-19 июня. Сразу после его поездки в Китай Байден назвал китайского лидера диктатором, а затем в США задержали китайцев за продажу исходников для психотропных веществ в Мексику. Китай отреагировал на это негативно и обвинил США в лицемерии.

Теперь глава госдепа Блинкен снова пытается заверить Китай в мирных намерениях Америки. По его словам, все, чего хотят США, это мирно и продуктивно работать с Китаем. Также политик уверил, что Вашингтон планирует открыто подходить к решению разногласий, чтобы в итоге прийти к взаимовыгодному сотрудничеству.