Близнецы с библейскими именами стали первоклассниками в Подмосковье

В подмосковном Талдоме первый школьный звонок прозвучал для почти 500 первоклассников, среди которых оказались близнецы Адам и Ева, а также другие дети с редкими именами. Об этом сообщили REGIONS в окружном управлении образования.

Большинство родителей в округе, по данным образовательного ведомства, выбирают классические русские имена, такие как Александр, Сергей, Наталья и Мария. Популярность традиционных имен подтверждается статистикой: в классах преобладают Саши, Светы, Лены и Оли. Однако наряду с ними в списках значатся и редкие имена: Евсения, Агафья, Арианда, Жан, Динар, Альберт, Богдан и Лев.

Особенно удивило в Талдоме появление на линейке первоклассников — Адама и Евы. Близнецы учатся в одном классе, составляя компанию детям с более привычными именами.

Эксперты отмечают устойчивый возврат к классическим именам в Подмосковье. По данным на 2025 год, самыми популярными именами для новорожденных стали София, Ева, Анна, Варвара и Мария среди девочек, и Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей среди мальчиков.

