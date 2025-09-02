Первоклашка из Подмосковья покорил интернет самым громким гимном России

Первоклассник из подмосковного Орехово-Зуево стал героем соцсетей после того, как видео его эмоционального исполнения гимна России на школьной линейке собрало тысячи просмотров. Как сообщает REGIONS, мальчику вручили подарок за запоминающиеся старания.

Александр Воронов, ученик школы № 12, привлек внимание не только пользователей интернета, но и председателя Совета депутатов округа Александра Бабаева. Чиновник лично вручил семилетнему школьнику микрофон для караоке в качестве поощрения за патриотизм и вокальные способности.

Отец мальчика, Дмитрий Воронов, рассказал, что сын профессионально занимается хоккеем и привык к торжественному исполнению государственного гимна перед матчами. Именно эта спортивная подготовка объясняет, почему первоклассник знал все слова гимна и исполнил его с особой эмоциональной силой. Подаренный микрофон позволит развивать вокальные данные ребенка, который уже продемонстрировал незаурядные артистические способности.

Депутат Бабаев отметил, что такие примеры важны для формирования у молодежи уважения к государственной символике. Микрофон станет для ребенка не просто подарком, но и символом того, что его искренность и талант были оценены по достоинству.

Ранее сообщалось, что родители со скандалом вернули любимого учителя преподавать детям прямо в начале учебного года.