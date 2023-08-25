Блогер нашла оправдание откровенным снимкам 57-летней Натальи Штурм
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
Как сообщает портал «Дни.ру», Наталья Штурм делится подробностями восстановления после пластических операций.
Наталья Штурм рассказала своим подписчикам о процессе восстановления после проведенных пластических операций. Артистка призналась, что сделала липофилинг и удаление лишней кожи на лице.
Она также не стесняется публиковать откровенные фотографии с обнаженными ягодицами и снимки, на которых предстает в одном бюстгальтере. Однако ее провокационные кадры вызвали неоднозначную реакцию общественности. Светлана Турилова осуждает их и считает неуместными для публичной демонстрации.
Блогер подчеркивает, что каждый имеет право на самовыражение. Однако на также уверена, что это не должно стать формой пропаганды.