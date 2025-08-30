Блогер научил россиян отличать подделку игрушки Лабубу

Артемий Лебедев раскрыл деталь, позволяющую идентифицировать подлинность кукол Лабубу. Дизайнер указал на то, что оригинальные изделия всегда имеют ровно девять зубов, в отличие от подделок с произвольным количеством. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Дизайнер Артемий Лебедев предложил простой способ проверки подлинности популярных кукол Лабубу. По его словам, ключевым отличительным признаком является количество зубов у игрушки. Блогер отметил, что оригинальные изделия всегда имеют ровно девять штук, в то время как производители подделок часто допускают ошибки в этом плане.

Дизайнер подчеркнул важность покупки сертифицированных игрушек, объясняя это вопросами безопасности. Он добавил, что качественные изделия отличаются надежной конструкцией без отсоединяющихся мелких деталей, которые могут представлять опасность для детей. Лебедев рекомендует обращать внимание на этот критерий при выборе игрушек.

Ранее блогер Артемий Лебедев рассказал о жизни без одного органа.