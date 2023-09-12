«Бобриный фест» прошел в Талдоме

В парке подмосковного Талдома «Солнечный берег» прошел уникальный в своем роде «Бобриный фест». Этой новостью поделились в социальных сетях администрации Талдомского городского округа.

В рамках мероприятия провели ряд интересных мастер-классов. Гости фестиваля могли нанести собственную уникальную роспись на колобка, создать мешочки счастья, сделать своими руками куклы из травы, а также броши и открытки.

В рамках «Бобриного феста» выступил с приветственным словом заместитель главы Талдомского городского округа Юрий Воробьев. Также талдомцев и гостей подмосковного муниципалитета ждала насыщенная концертная программа «Боброфест», интерактивные развлечения «Бобр, будь добр!». В завершении фестиваля прошло награждение победителей конкурса, в рамках которого участники разрабатывали логотип этого уникального фестиваля.