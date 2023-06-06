Боец СВО и его невеста из Городского округа Пушкинский сыграют свадьбу в Волгограде

Невеста военнослужащего из Городского округа Пушкинский попросила помощи у сотрудников подмосковного отделения государственного фонда «Защитники Отечества». Она рассказала, что хочет зарегистрировать брак со своим женихом до того, как он отправится защищать Родину в зону специальной военной операции.

Ситуацию осложняет то, что сейчас парень находится в Волгограде. Там он проходит специальную подготовку и оттуда сразу, не заезжая домой, должен отправиться на фронт.

Об этом обращении сообщила руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова на совещании у губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Также она рассказала, что паре помогли и молодые люди смогут пожениться в Волгограде. Девушку уже ждут.

Напомним, в подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» могут обратиться ветераны боевых действий СВО, а также семьи погибших военнослужащих. Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (498) 602-00-23.