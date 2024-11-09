Боец ВС РФ Алиев три недели в одиночку оборонял опорный пункт, питаясь только луком

28-летний военный Армии России Закарья Алиев, находясь в полном одиночестве, более трех недель удерживал свой опорный пункт. Как рассказал в своем аккаунте в соцсетях сенатор Совета Федерации Дмитрий Рогозин, поначалу всех находившихся в данном опорнике бойцов считали погибшими, однако буквально накануне стало известно, что один из них чудесным образом смог выжить.

Ранее российская штурмовая группа попала под плотный вражеский обстрел и спустя какое-то время полностью перестала выходить на связь. Оставшийся боец в одиночку держал оборону без пищи и воды, питаясь лишь только найденным на бывших позициях противника луком.

Рогозин также выложил в своем Телеграм-канале кадры, как Алиеву сбрасывают бутылку воды и небольшие запасы провизии. В настоящее время боец находится в госпитале, куда был эвакуирован сразу после обнаружения. У молодого человека диагностировано сильное истощение. Состояние мужчины медики оценивают как стабильное.

Направление в зоне СВО, где боец защищал опорник, не уточняется.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.