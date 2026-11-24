В Подмосковье подвели итоги сезона проката электросамокатов, в 2026 году жители и гости региона совершили около 33 млн поездок на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что сезон кикшеринга в регионе завершился. В этом году количество поездок на электросамокатах оказалось примерно на 10% больше, чем в 2025 году. Средняя продолжительность поездки составила 8,5 минуты, а средняя дистанция — 1,2 км.

Наибольшее число поездок зафиксировали в Балашихе, Химках, Мытищах, Люберцах и Одинцовском. В этом году пользователям было доступно около 38 тыс. средств индивидуальной мобильности. Для упорядоченной парковки электросамокатов в регионе предусмотрено более 1,7 тыс. парковок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.