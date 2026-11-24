В Подмосковье на региональном портале госуслуг подключили искусственный интеллект к 381 услуге, он распознает документы от пользователя и отмечает, подходит ли файл для отправки заявления. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, например, ИИ работает в услуге «Запись в кружки и секции» и проверяет правильность прикрепления документов к заявлению.

В общей сложности нейросеть позволила жителям доработать свыше 4,1 млн заявлений и избежать отказов. В ведомстве уточнили, что все подмосковные ИИ-решения представлены на платформе «Цифровой регион».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.