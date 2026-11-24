Московское «Динамо» оспорит удаление защитника Максима Осипенко в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) в ЭСК и КДК РФС. Бело-голубые привели три аргумента, которые, по их мнению, доказывают несправедливость решения Кирилла Левникова.

Левников поначалу не увидел фола в столкновении Осипенко с Джоном Кордобой, но его пригласил к монитору арбитр ВАР Артем Федоров. После чего арбитр в поле показал красную карточку за «лишение явной возможности забить».

«Динамо» считает, что возможность забить была вовсе не явной. До ворот было метров 35 под углом, и прорыв Кордобы мог бы прервать тот же Осипенко или Дэвид Рикардо.

Второй аргумент — Осипенко не видел вылетевшего у него из-за спины нападающего, так что тот сам подставился под удар.

Наконец, главный факт — мяч не находился под уверенным контролем Кордобы, поэтому формулировку «лишение явной возможности забить» никак применить нельзя.

«Динамо», играя больше тайма в меньшинстве, удержало ничью и завершило первый круг на первой строчке в турнирной таблице. После 15 игр бело-голубые набрали 32 очка, они на один балл опережают «Зенит» и на два — «Спартак».