В Петровской поликлинике сотрудники отработали навыки сердечно-легочной реанимации, занятие провела врач-реаниматолог отделения реанимации в Апрелевке Анастасия Церковная. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Участники повторили алгоритм действий при остановке кровообращения и потренировались проводить сердечно-легочную реанимацию. Обучение стало частью плановой работы Наро-Фоминской больницы по повышению качества и безопасности медицинской помощи и подготовки к сертификации системы менеджмента качества.

«Сотрудники обучаются, чтобы быть готовыми к экстренным ситуациям и своевременно оказывать пациентам необходимую помощь», — отметила заведующий отделом контроля качества и безопасности медицинской деятельности Наро-Фоминской больницы Анастасия Шарихина.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.