Московская областная дума закрепила важную поддержку для аграриев: нулевая ставка по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) в регионе теперь действует до конца 2028 года. Изначально льготу планировали свернуть по итогам 2026 года, но ее решили продлить — чтобы сохранить предсказуемые условия для сельхозпроизводителей, сообщил REGIONS.

Суть режима в том, что он берет на себя сразу несколько налоговых обязательств. Для индивидуальных предпринимателей это освобождение от НДФЛ с бизнес‑доходов и налога на имущество, задействованное в производстве. Для юрлиц — от налога на прибыль и имущественного налога. Общефедеральная ставка составляет 6 % с разницы между доходами и расходами, но у регионов есть право снижать ее вплоть до нуля. Подмосковье применяет эту возможность с 2019 года, и теперь нулевой тариф зафиксирован еще на два года сверх прежнего срока. Единственное жесткое требование к участникам режима — вовремя сдавать налоговую декларацию.

«Эта мера позволит поддержать агропромышленный комплекс региона и создать стабильные условия для развития фермерских хозяйств. Нулевая ставка дает сельхозпроизводителям возможность направлять сэкономленные средства на модернизацию производства и обновление техники», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Выгода от льготы легко просчитывается. Хозяйство с выручкой ₽30 млн и расходами ₽21 млн при стандартной ставке теряло бы ₽540 тыс. ежегодно. При нулевой ставке эти деньги остаются в обороте: за два дополнительных года набегает свыше ₽1 млн — сумма, которой хватает, например, на трактор или систему капельного орошения. Для крупных предприятий экономия измеряется десятками миллионов, и это напрямую влияет на инвестиционные возможности.

Интерес к режиму растет: за последние два года количество плательщиков ЕСХН в Подмосковье увеличилось с 332 до 386. На практике льгота помогает реализовывать долгосрочные проекты. Так, хозяйство Татьяны Шаньшиной из Ступино, начавшее работу в 2019 году с гранта в ₽4,7 млн, к 2025 году нарастило производство молока с 58,3 до 211,8 тонны — в 3,6 раза. Сейчас там строят мини‑завод и развивают агротуризм: на эти цели получены еще два гранта — на ₽22,6 млн и ₽10 млн. Нулевой налог здесь работает как дополнительный финансовый ресурс: он позволяет уверенно вкладывать средства в развитие.

Аналогичную логику используют и крупные инвесторы. В Сергиево‑Посадском и Пушкинском округах реализуется проект агротехнопарка «Мортадель» с объемом вложений ₽3 млрд. На площадке в 127 га планируется разместить более 40 фермерских резидентов и создать около тысячи рабочих мест к концу 2028 года. Горизонт окупаемости проектов — 3–5 лет, и именно этот срок закрывает продление нулевой ставки.

Право на ЕСХН получают компании и ИП, чья основная деятельность — производство, переработка и сбыт сельхозпродукции. Ключевое условие — не менее 70 % выручки должно приходиться на реализацию собственной продукции или улова. Для рыболовецких предприятий дополнительно действует лимит по численности — не более 300 сотрудников — и требование вести промысел на собственных или зафрахтованных судах. Производители подакцизных товаров (спирт, табак) не могут применять режим, за исключением виноделен: они вправе использовать ЕСХН, если не менее 70 % сырья — собственный виноград.

Дополнительный бонус для небольших хозяйств — освобождение от НДС при доходе до ₽60 млн за предыдущий год. Эта льгота действует с 2022 года, ее не нужно продлевать, достаточно подать уведомление в налоговую. Переход на ЕСХН возможен только с 1 января следующего года: ИП подают уведомление по месту жительства, юрлица — по месту регистрации.

Нулевая ставка — лишь часть системной поддержки агропромышленного комплекса. В 2026 году на отрасль направили ₽5,9 млрд (из них ₽1,2 млрд — федеральные средства), в бюджете на 2027 год заложено ₽5,11 млрд. Сочетание стабильного налогового режима и субсидий усиливает эффект: аграрии получают возможность планировать инвестиции и обновлять технику. К началу 2026 года парк сельхозтехники в регионе превысил 3,9 тыс. тракторов и 680 комбайнов — за три года он вырос почти на 2,5 тыс. единиц.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Наталия Надточая ]

Результаты видны и в объемах выпуска. За девять месяцев 2026 года Подмосковье произвело 366,5 тыс. тонн кисломолочной продукции — на 2 % больше, чем годом ранее. Регион удерживает первое место в России по этому показателю: на него приходится 43 % выпуска ЦФО и около 17 % общероссийского объема. Экспорт вырос почти на 9 % и достиг 40,7 тыс. тонн, основной покупатель — Казахстан. При этом в АПК области занято всего около 2 % работников отрасли по стране, но регион лидирует по выпуску сыра, мороженого и тепличных овощей, поставляя продукцию в 78 государств.

«Сегодня примерно каждая шестая тонна кисломолочной продукции в стране производится именно в регионе», — отмечает Виталий Мосин.

Важный нюанс — сравнительные преимущества Подмосковья. В соседних регионах (Тверская, Калужская, Владимирская, Рязанская, Тульская области) пониженных ставок по ЕСХН нет: там действует базовая ставка 6 %. В других субъектах льготы есть, но с ограничениями: в Башкортостане — только для хозяйств, не сокративших штат, в Свердловской области — для овощеводов, в Марий Эл — для малого бизнеса. Таким образом, модель Подмосковья с нулевой ставкой без дополнительных условий остаётся одной из самых простых и прозрачных в стране.

Ранее сообщалось, что более 100 производств появятся в Московской области к 2030 году.